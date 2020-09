Suarez alla Juve: con la cessione di Dybala è possibile l’arrivo del Pistolero

Suarez ha superato l’esame di italiano accelerando le pratiche per il passaporto: un suo passaggio alla Juve non tramonta del tutto

Luis Suarez ieri è stato a Perugia dove ha sostenuto e superato l’esame di Italiano livello B1, propedeutico all’acquisizione del passaporto italiano. La Juve ha ormai preso Edin Dzeko per il ruolo di numero 9, ma c’è un’ipotesi sullo sfondo che tiene vive le speranze dell’arrivo a Torino dell’uruguaiano.

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, la Juventus potrebbe ancora tentare il colpo Suarez rinunciando però a Paulo Dybala sistemando così anche le casse bianconere. L’attaccante a quel punto potrebbe firmare entro il 5 ottobre nel caso in cui la burocrazia corra e il passaporto arrivi rapidamente oppure più tardi, a mercato chiuso, dopo aver ri- solto con il Barcellona. In quel caso sarebbe uno svincolato e non potrebbe entrare nella lista Champions per i gruppi, che chiude il 6 ottobre alle 24. Tornerebbe disponibile per la fase a eliminazione diretta, lo stesso scenario che si verificherebbe in caso di firma con la Juve a gennaio. Lo scenario, affascinante, però è complesso, conoscendo sia il progetto tecnico sia la situazione economica della Juve.