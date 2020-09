Suarez, parla l’esaminatore: «Si immagina già a Torino»

I tifosi della Juventus continuano a sperare nell’arrivo di Luis Suarez: oggi l’attaccante uruguaiano ha sostenuto l’esame di italiano

Luis Suarez ha sostenuto oggi l’esame di italiano propedeutico per l’acquisizione del passaporto da comunitario. Il docente di Perugia ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA.

«Quando ha dovuto immaginarsi in una città italiana per la prova sostenuta, Suarez ha pensato a una che potete ben immaginare». E se fosse Torino? Chiede il giornalista ANSA. Il docente ha risposto: «Io non l’ho detto…».