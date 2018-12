Alla vigilia del Superclasico tra Boca e River, El Flaco Menotti, ex c.t. dell’Argentina, contesta la scelta di giocare a Madrid

El Flaco Melotti, ex allenatore della Nazionale argentatina, non ci sta. La decisione di giocare il Superclasico tra Boca Juniors e River Plate non è andata giù all’ex c.t. come a molti volti noti del mondo del calcio. La Conmebol ha scelto di spostare il luogo del match di ritorno a Madrid e non al Monumental dopo gli attacchi dei tifosi del River. Alcuni supporters hanno attaccato il pullman del Boca diretto allo stadio, mettendo a rischio l’incolumità dei calciatori. Ecco le parole dure del Flaco Melotti alla vigilia della sfida: «L’attacco a un pullman da parte di quattro disadattati è sempre successo ovunque… È capitato in Spagna e in tutte le parti del mondo. La cosa più grave è che un classico di questa importanza non si giochi dove era previsto. Mi sembra una follia. Si sarebbe dovuto giocare nella casa dei Millonarios».

Secondo l’ex guida della Seleccion si tratta di una vera e propria disfatta per l’Argentina, che contesta la scelta di giocare il Superclasico al Santiago Bernabeu, stadio del Real Madrid: «Il Santiago Bernabeu è uno scenario di lusso, ma non c’entra con queste partite. River e Boca sono grandissimi in Sud America e non appartengono all’Europa. Tutto ha perso di interesse. Mi sento molto male per il calcio argentino. Nessun tifoso si merita quello che sta accadendo».