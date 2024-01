Supercoppa: i tifosi della Fiorentina contro la decisione di disputare le partite in Arabia Saudita: lo striscione della curva

Giovedì sera Napoli e Fiorentina daranno il via alla Supercoppa Italiana nel nuovo format a quattro squadre. Per l’occasione le due squadre, insieme a Lazio e Inter, voleranno in Arabia Saudita. La decisione di assegnare la sede della competizione al paese saudita ha scatenato tante critiche, anche in seno alle società e oggi, durante la partita dei viola con l’Udinese, si sono uniti anche i tifosi.

Uno striscione è comparso nella curva Fiesole: «Non c’è una presa di posizione ma solo senso della ragione… No alla Supercoppa in Arabia Saudita». Una presa di posizione contro la decisione della Lega.