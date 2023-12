Supercoppa Italiana, lo slittamento fa crescere il malumore... possibile rescissione

L’accordo tra l’Arabia Saudita e l’Inter Miami di Leo Messi fa slittare la Supercoppa Italiana che ha fatto infuriare tutte le società

Per questo motivo, pensando alle edizioni dal 2025 in avanti, tra i club cresce la perplessità per questo trasloco della Supercoppa italiana in Arabia Saudita, vincolato nei suoi dettagli pratici agli esiti in continua evoluzione dell’accaparramento a fini politici di eventi sportivi da parte del governo di Riad. Lo scrive Tuttosport.