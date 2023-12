Superlega: oggi la Corte Europea decide il futuro del calcio

Attesa in tarda mattinata la sentenza sulla Superlega della Corte Europea: si decidono le sorti del futuro del calcio

Oggi, attorno alle 10.30, la Corte Europea si pronuncerà sul ricorso della Superlega contro la UEFA. Si ritorna così nelle aule giudiziarie ad un anno di distanza dal parere dell’avvocato generale Santos che diede ragione alla UEFA, affermando di fatto la «specificità dello sport» che permette a Nyon di gestire il calcio, e difendendo il modello sportivo europeo aperto, in cui tutti hanno il diritto di partecipare, seguito a ruota dal parere dell’Avvocato Szpunar che insinuò qualche dubbio di legittimità rispetto al Trattato delle norme Uefa sui vivai. Oggi la decisione spetta alla corte UE, che deve decidere se confermare la posizione dell’avvocatura o ribaltarla.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi potrebbe non essere il capitolo finale, visto che la Corte Europea potrebbe esprimersi anche con un ‘ni‘. E i possibili scenari variano dal catastrofico all’utopico in base alle opinioni dei favorevoli e dei contrari. In tarda mattinata si saprà la verità.