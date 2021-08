Supryaga Sampdoria, presidente Dinamo Kiev: «Nessuna proposta»

Igor Surkis, presidente Dinamo Kiev, ha parlato di Vladyslav Supryaga, attaccante a un passo dalla Sampdoria: le sue dichiarazioni

Igor Surkis, presidente della Dinamo Kiev, ha parlato di Vladyslav Supryaga, attaccante ucraino che sembra a un passo dalla Sampdoria. Le sue a ua-football.com.

«Per Supryaga non ho parlato ancora con nessuno. Non saprei. Parlerò solo quando il club potrà ricevere offerte ufficiali. Fino ad ora non è ancora arrivata alcuna proposta ufficiale per l’attaccante».

