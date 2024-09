Svezia, ecco l’ultimo SALUTO a Sven Goran Eriksson: PRESENTI oltre 600 ai funerali

Svezia, ecco l’ultimo SALUTO nella sua città natale all’ex tecnico Sven Goran Eriksson: PRESENTI oltre 600 ai funerali

Nella giornata di oggi si è tenuto l’ultimo saluto a Sven Goran Eriksson nella sua città natale, Torsby in Svezia. Molte le persone presenti con la chiesa gremita e gli schermi all’esterno per consentire a tutti di dargli l’ultimo saluto. C’era anche Beckham, uno dei calciatori dell’Inghilterra allenata da Eriksson dal 2001 al 2006 e scomparso lo scorso 26 agosto a 76 anni, dopo aver annunciato un male incurabile. Nella chiesa di Fryksandeo la bara di legno era ricoperta di fiori bianchi e circondata da sei candele e corone di fiori.

Il feretro è arrivato mattina presto: nella chiesa, riservata a 200 persone tra familiari e amici, ex giocatori (presente anche una delegazione della Lazio): tantissimi hanno seguito il funerale dall’esterno mentre risuonava “Candle in the Wind”, di Elton John.