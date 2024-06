Svizzera Italia, Adani DURISSIMO sugli azzurri: l’ha detto davvero in DIRETTA

Svizzera Italia non regala gioie agli azzurri, cosa ha detto il noto telecronista Lele Adani nel corso della partita per gli Europei

Almeno per il momento Svizzera Italia non sta regalando particolari soddisfazioni per gli azzurri allenati dal ct Luciano Spalletti. Nel corso dell’intervallo (quando gli elvetici stavano conducendo il gioco per 1-0) il noto telecronista Lele Adani ha commentato duramente lo spettacolo offerto da Fagioli e compagni. Ecco cosa ha asserito l’ex calciatore in diretta dagli studi Rai. Le sue parole qui riportate.

ADANI – «Fagioli sta faticando in Svizzera Italia? In questa Nazionale oggi avrebbe fatto fatica anche Pirlo».