Svizzera talia: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE

All’Olympiastadion di Berlino, gli ottavi di finale degli Europei tra Svizzera-Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Svizzera Italia, valevole per gli ottavi di finale degli Europei.

SVIZZERA-ITALIA 2-0 (1-0)

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Ricardo Rodriguez; Aebischer (92′ Steffen), Freuler, Xhaxa, Rieder (71′ Stergiou); Vargas (71′ Zuber), Ndoye (77′ Duah); Embolo (77′ Sierro). Ct: Yakin.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian (75′ Cambiaso); Barella (64′ Retegui), Fagioli (86′ Frattesi), Cristante (75′ Pellegrini); Chiesa, Scamacca, El Shaarawy (46′ Zaccagni). Ct: Spalletti.

Marcatori: 37′ Freuler (SVI), 46′ Vargas (SVI)

Arbitro: Marciniak (POL)

Ammoniti: Barella (ITA), El Shaarawy (ITA), Mancini (ITA)

92 Finisce qui: l’Italia va fuori da Euro 2024

91 SOSTITUZIONE Steffen per Aebischer

90 Tiraccio di Chiesa che va in fallo laterale!

89 La Svizzera fa possesso

86 Su un cross di Chiesa c’è un sospetto mani di Stergiou, Marciniak sostiene che prima ha toccato con la testa

85 SOSTITUZIONE Frattesi per Fagioli

84 Pellegrini da lontano, destro potente ma decisamente alto

84 Sponda di Retegui in area, non c’è nessuno per il suo invito

82 Zuber va via, su ennesimo gran passaggio di Xhaka mette in area piccola un pallone pericoloso

80 Italia in attacco ma non trova il passaggio per mettere qualcuno al tiro

78 Scamacca guadagnma un fallo cercando di muoversi un po’

78 Freuler molto alto da un corner che era arrivato fuori area

76 SOSTITUZIONI Sierro e Duah per Embolo e Ndoye

75 Scamacca da respinto, alto dai 20 metri

74 SOSTITUZIONI Pellegrini per Cristante e Cambiaso per Darmian

73 OCCASIONE ITALIA Palo di Scamacca da pochi passi servito da Zaccagni con sponda di testa, poi Fagioli tira alto

72 Retegui si gira, conclusione debole, Sommer non ha problemi

70 SOSTITUZIONE Stergiou e Zuber per Vargas e Rieder

69 Ancora Chiesa, il più attivo, ancora conqyuista un corner

68 Lancio di Fagioli, Sommer tranquillo in presa

67 Chiesa punta l’uomo, cross deviato in corner

67 L’Italia attacca ma non trova sbocchi

65 Ennesimo fallo guadagnato da Rieder, stavolta il colpevole è Fagioli

63 SOSTITUZIONE Retegui per Barella

62 Chiesa cerca di trovare Scamacca in area, non c’è precisione

61 Chiesa prova sulla destra ma c’è un raddoppio su di lui

59 Scamacca riceve in area ma non riesce a girarsi

58 Ndoye da fuori alto

58 Quando la Svizzera rallenta i ritmi e fa possesso l’Italia non ha reazione

56 AMMONITO Mancini su Rieder

55 Cristante: conclusione debole da fuori, non arriva da Sommer

54 Diagonale di Darmian decisiva nell’area azzurra

54 Cristante mura un sinistro di Rodriguez da fuori

53 Bastoni allarga il braccio su Ndoye, Marciniak fischia

52 Chiesa ribattuto dal limite, adesso gli azzurri sono stabilmente avanti

51 OCCASIONE ITALIA Palo colpito da Schar con una deviazione di testa, rischia autogol da lancio di Fagioli

50 Donnarumma rinvia di piede, sbaglia anche lui, palla fuori

49 Chiesa arrabbiatissimo mentre cerca di recuperare un pallone

48 Punizione di Chiesa che si perde sul fondo

47 Tunnel di Zaccagni su Freuler, prende una punizione

45 2-0 GOL SVIZZERA Vargas a giro dopo 30 secondi dall’inizio. L’Italia non è in campo

45 SOSTITUZIONE Zaccagni per El Shaarawy

SECONDO TEMPO

45+3 Fine primo tempo: risultato giustissimo

45+2 Fallo di Ndoye su Donnarumma su battuta d’angolo

45+1 Darmian mette in angolo su accelerazione di Ndoye

45 OCCASIONE SVIZZERA Rieder su punizione priva a sorprendere Donnarumma, che la devia sul palo

44 AMMONITO El Shaarawy su Schar, ha rischiato un cartellino di colore diverso

44 Svizzera in possesso e controllo, l’Italia aspetta

41 Scivola Di Lorenzo a terra, gli cede un po’ la caviglia sinistra

40 L’Italia prova a impostare davanti ma scarseggiano le idee

38 Fallo di Freuler su El Shaarawy

36 1-0 GOL SVIZZERA Inserimento di Freuler che ha il tempo di stoppare e concludere di sinistro sull’invito di Vargas

34 AMMONITO BARELLA Intervento dell’interista su accelerazione di Rieder

34 Possesso palla: 65% a favore della Svizzera

33 Rieder arriva sul fondo, cross rasoterra e Donnarumma blocca

32 Azzurri in sofferenza: unica nota lieta la concentrazione in difesa

31 Rodriguez da fuori, sinistro alto

30 Italia chiusa in area

28 Tanti gli errori di passaggio degli azzurri

27 Ndoye non trova il varco in area, ma si sta soffrendo molto le sponde di Embolo e i movimenti degli attaccanti

25 Chiesa si sposta a sinistra, grande sterzata di destro e tiro d’interno che trova una deviazione in angolo

24 Embolo murato da fuori

23 OCCASIONE SVIZZERA Embolo a tu per tu, scatta sul filo del fuorigioco, Donnarumma risponde alla grande

22 Bene Bastoni in area, ma l’Italia continua a restare bassa

21 É la Svizzera ad avere supremazia territoriale ma non ci sono tiri né da una parte né dall’altra

18 Punizione Italia, Di Lorenzo buca il tiro ma era comunque in fuoriogioco

17 Buona iniziativa di El Shaarawy che prende un calcio di punizione

17 Cross di Embolo, Donnarumma in presa

16 Cambio di gioco di Fagioli, Chiesa non ci arriva

15 Gran bel pallone di Fagioli nello spazio, cross di Cristante che guadagna corner

13 Punizione laterale di Aebischer, Donnarumma blocca con sicurezza

12 Due giocatori di Yakin a terra, Italia in difficoltà nell’uscire

11 Ndoye prova una deviazione al volo, riesce solo a toccare la sfera

10 Vargas reclama fallo di Di Lorenzo, Marciniak non lo accorda

10 Punizione Svizzera, muove la palla ma in area gli azzurri sono attenti

08 Aebischer subisce una scorrettezza di Cristante. Barella a terra, non sta bene

07 La Svizzera cerca molto Vargas che ha il compiti di puntare Di Lorenzo

05 El Shaarawy in area, cicca il cross

05 Le due squadre coinvolgono i portieri in costruzione

04 El Shaarawy prova a partire ma si porta la palla fuori

03 Cross di Vargas, Bastoni in tuffo di testa libera l’area

03 Fallo su Aebischer, funziona la pressione rossocrociata

01 Barella prova ad aggirare Xhaka ma commette fallo

00 La Svizzera guadagna un corner per una deviazione di Cristante

00 Calcio d’inizio per la Svizzera

PRIMO TEMPO