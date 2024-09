Szczesny Barcellona, FATTA per l’ex portiere della Juve. Niente RITIRO: ora le visite mediche

Szczesny Barcellona, è FATTA! L’ex Juve ci RIPENSA: niente ritiro, vola in Spagna per le VISITE MEDICHE. I dettagli del trasferimento

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è fatta per la firma dell’ex Juventus con il Barcellona. Il terribile infortunio di Ter Stegen e la chiamata dei blaugrana hanno cambiato le carte in tavola nonostante l’annuncio del ritiro. Ora il giocatore volerà in Spagna per le visite mediche e la firma da svincolato.

«Sì, ora sono in trattativa e sto valutando il trasferimento al Barcellona. Sarebbe irrispettoso se non prendessi in considerazione questa opzione per la mia carriera. Il Barcellona è uno dei migliori club al mondo». Dopo l’annuncio di Szczesny arrivano anche le conferme definitive su questo sorprendente affare di calciomercato.