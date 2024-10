Szczesny: «Barcellona? Quando ti chiama non puoi dire di no»

Le parole di Wojciech Szczesny, nuovo portiere del Barcellona, a Sport sulla sua decisione di uscire dal ritiro per accettare l’offerta dei blaugrana

L’ex portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato a Sport per analizzare la scelta del Barcellona.

SUL BARCELLONA – «Non potevo immaginare di dire sì a nessuna sfida, ma quando il telefono squilla e dipende solo da te, dalla tua decisione…Puoi pensare, immaginare, progettare… ma la proposta è lì e ti chiedi: ‘Posso dire no al Barça?’ E la risposta è che non puoi dire ‘no’. Se dici ‘no’ a un club del genere, vuol dire che non hai le palle o non hai abbastanza coraggio per una sfida come questa. Penso di avere ancora dentro di me la passione di sempre, di essere ancora a un livello in cui posso essere utile e aiutare la squadra, è per questo che ho accettato».

SUL RITIRO – «Ero felice e mi godevo la mia pensione, ma essere felice non è abbastanza nella vita. È bello, stai bene, ma quando senti la sfida, quando senti di voler spingere te stesso in qualcosa di straordinario, qualcosa che le persone ricorderanno, allora vince la motivazione».