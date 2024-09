Juve-Napoli, passerella per Szczesny: «7 anni di amore» – VIDEO

Passarella d’onore per Szczesny prima di Juve-Napoli: il saluto ai suoi ex tifosi dopo l’annuncio dell’addio al calcio giocato

Passerella d’onore per l’ex bianconero Szczesny che ha voluto salutare i tifosi bianconeri prima di Juve-Napoli.

PAROLE – «Ciao ragazzi, vi ringrazio per i 7 anni di amore che mi avete dimostrato e soprattutto per l’amore che mi avete dimostrato nell’ultimo mese. Mi avete fatto sentire importante, rispettato e amato, pur sapendo che non vi avrei ripagato con le parate. Questa è casa mia e voi siete la mia famiglia».

