Il riepilogo delle operazioni ufficiali del calciomercato in Italia: tabellone calciomercato invernale 2024

Per la Serie A inizia ufficialmente il calciomercato di riparazione, in cui le 20 società del massimo campionato possono rimediare agli errori della finestra di trasferimenti estiva o rinforzare ulteriormente i propri organici. Tabellone calciomercato invernale 2024: le operazioni in entrata e in uscita saranno consentite da martedì 2 gennaio 2024 alle ore 20 di mercoledì 31 gennaio 2024, orario in cui è stata fissata la deadline.

CALCIOMERCATO SERIE A LIVE: TUTTE LE NEWS DI GIORNATA

LEGENDA TABELLONE CALCIOMERCATO

D = a titolo definitivo

= a titolo definitivo P = in prestito

= in prestito FP = fine prestito

= fine prestito R = riscattato

= riscattato S = svincolato

N.B. I trasferimenti in prestito con obbligo di riscatto sono considerati a titolo definitivo. Non sono considerati nel tabellone i trasferimenti minori per il Settore giovanile.

In rosso e in grassetto i movimenti dell’ultimo giorno di trattative.

Nelle formazioni tipo, in maiuscolo e in grassetto i nuovi arrivi.

ATALANTA – Allenatore: Gasperini Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così – (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca.

BOLOGNA – Allenatore: Thiago Motta Acquisti: Cessioni: Oggi giocherebbe così – (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; N. Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

CAGLIARI – Allenatore: Ranieri Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così – (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Pavoletti, Lapadula.

EMPOLI – Allenatore: Andreazzoli Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così – (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Maleh, Grassi, Fazzini; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

FIORENTINA – Allenatore: Italiano Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così – (4-2-3-1): P. Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martínez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico González, Bonaventura, Ikoné; L. Beltrán.

FROSINONE – Allenatore: Di Francesco Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così – (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, S. Romagnoli, Oyono; Mazzitelli, Barrenechea, Reinier; Soulé, Kaio Jorge, Harroui.

GENOA – Allenatore: Gilardino Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così – (3-5-1-1): Jo. Martínez; De Winter, Dragusin, Bani; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez; Gudmundsson; Retegui.

INTER – Allenatore: Simone Inzaghi Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così – (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martínez.

JUVENTUS – Allenatore: Allegri Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così – (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

LAZIO – Allenatore: Sarri Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così – (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, A. Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; F. Anderson, Castellanos, Zaccagni.

LECCE – Allenatore: D’Aversa Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così – (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Joan González, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.

MILAN – Allenatore: Pioli Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così – (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leão; Giroud.

MONZA – Allenatore: Palladino Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così – (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Dany Mota; Colombo.

NAPOLI – Allenatore: Mazzarri Acquisti: – Cessioni: Elmas (Cen, Lipsia, D) Oggi giocherebbe così – (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

ROMA – Allenatore: Mourinho Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così – (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, D. Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Lo. Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.

SALERNITANA – Allenatore: Filippo Inzaghi Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così – (4-2-3-1): Ochoa; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly L., Maggiore; Candreva, Kastanos, Tchaouna; Dia.

SASSUOLO – Allenatore: Dionisi Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così – (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Toljan; M. Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

TORINO – Allenatore: Juric Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così – (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Ricardo Rodríguez; Bellanova, S. Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, D. Zapata.

UDINESE – Allenatore: Cioffi Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così (3-5-1-1): Silvestri; Kristensen, Kabasele, N. Pérez; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Zemura; Pereyra; Lucca.