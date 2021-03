Buone notizie per il Torino: nessun nuovo positivo nel gruppo squadra di Nicola. Intanto viene rinviata la gara della Primavera

Buone notizie per il Torino di Davide Nicola: il giro di tamponi a cui è stato sottoposta la squadra ha dato esito confortante, con nessun nuovo positivo come riportato da Sky Sport.

Intanto è stata rinviata la gara della Primavera contro l’Empoli. Essendoci ancora 8 positivi tra i calciatori, Nicola pescherà dunque dalla Primavera nella gara contro il Crotone, in programma domenica alle 15. Oggi in programma l’allenamento in forma collettiva al Filadelfia.