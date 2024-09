Marco Tardelli si autodenuncia per abusivismo edilizio

L’ex Campione del mondo di Spagna 1982 Marco Tardelli si è autodenunciato per abusivismo edilizio: la ricostruzione

Marco Tardelli, ex bandiera della Juve e della Nazionale campione del mondo nel 1982, si è autodenunciato per abusivismo edilizio.

Come riportato dall’ANSA, l’ex calciatore è andato a processo dopo aver trasformato una cisterna per l’acqua piovana delle dimensioni 4×8 metri in una piscina accanto al suo dammuso di Pantelleria. Nel processo, partito dalla autodenuncia dell’abuso a difendere l’ex campione è l’avvocato palermitano Enrico Tignini.