Taremi Inter, l’ATTACCANTE è PRONTO! Possibile STAFFETTA con Lautaro Martinez contro il Monza? I DETTAGLI

Taremi Inter, l’ATTACCANTE è PRONTO! Possibile STAFFETTA con Lautaro Martinez contro il Monza? Ecco tutti i DETTAGLI e le ULTIME

Prosegue il lavoro dell’Inter, che domani sera giocherà contro il Monza dell’ex Milan Alessandro Nesta, per la sfida valida per la quarta giornata di Serie A, che andrà in scenaalle 20:45.

Possibile il turnover per il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, visto che si avvicinano il derby con il Milan in Serie A e la sfida col Manchester City di martedì in Champions League. Come riferito dallaGazzetta dello Sport, il tecnico piacentino avrebbe intenzione di lanciare dall’inizio il neo acquisto Taremi al fianco di Marcus Thuram, facendo quindi rifiatare il capitano argentino, Lautaro Martinez.