Tassotti: «Cambiaso sa giocare ugualmente a sinistra e a destra»

Mauro Tassotti, ex Milan, ha parlato di Andrea Cambiaso e del momento di crescita che sta vivendo con la Juventus

Andrea Cambiaso è stato uno dei protagonisti del successo della Juventus sul Napoli di venerdì scorso e, più in generale, di questo primo pezzo di stagione bianconera. Parla di lui a La Gazzetta dello Sport Mauro Tassotti, che lo ha incrociato in qualità di vice-allenatore di Shevchenko al Genoa.

CAMBIASO NEL 2021-22 – «Fin da subito mi colpì la capacità di Andrea di giocare indifferentemente tanto a sinistra quanto a destra. E soprattutto l’abilità nel saper calciare con entrambi i piedi. Non ho ancora capito se sia destro o mancini. Un po’ come succedeva con Paolo Maldini, che però era molto più strutturato fisicamente, aveva un carisma incredibile ed era fortissimo anche difensivamente tanto da aver chiuso la carriera da centrale».

UN GIOCATORE IN CRESCITA – «Ha compiuto un salto in alto rapido. A Bologna ha fatto molto bene. E alla Juventus, quando gli è stata data la possibilità di giocare, si è meritato spazio e considerazione. Cambiaso possiede un bel cross, ma è abile anche a giocare nello stretto e a palleggiare. Deve migliorare ancora, ma lavorando con un grande allenatore come Allegri si completerà. A Max sono sempre piaciuti i giocatori così. Al Milan avevamo De Sciglio, anche lui bravo con entrambi i piedi impiegabile a destra come a sinistra, e infatti poi Allegri se lo è portato dietro anche alla Juventus»