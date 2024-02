Tebas: «Non credo che vedremo la Superlega, ecco perché»

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha parlato al noto giornalista sportivo, Fabrizio Romano, di vari temi, tra cui la Superlega

PAROLE – «Non credo che la vedremo. Ho detto che mi sono giocato tante cene, in tono scherzoso… C’è tanta storia dietro, ma non si vedrà. La sentenza dell’UE è stata distorta, dice cose importanti sulla UEFA, ma non sulla Superlega così come viene proposta. Non ci sarà la Superlega. Ho avuto un dibattito ad Anversa con Bernd Copperfield, lo chiamo Bernd Copperfield perché tira fuori i trucchi dal cappello. Dice che il modello non fa male ai campionati nazionali, ovviamente non è così. Quella era una bugia, ecco perché la chiamo magia. Anche il mondo della televisione le fa… […] Nell’ipotesi che i match della Superlega fossero gratuiti, cosa che è impossibile, non esisterebbe un mercato pubblicitario per mantenerlo. Se martedì, mercoledì e giovedì c’è il calcio d’élite gratis, cosa facciamo con i campionati nazionali? Facciamo pagare? È come se durante la settimana ci fosse il pollo gratis e nel fine settimana lo facciamo pagare. Non avrebbe senso».