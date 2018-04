Telecronaca Inter-Juve: Bergomi scatenato contro Orsato, i commenti della rete

Telecronaca Inter-Juve: il web si scatena contro Beppe Bergomi, accusato di favorire nel commento i colori nerazzurri

E’ appena ricominciato il secondo tempo di Inter-Juventus, match infuocato nella prima frazione di gioco a causa di alcuni interventi arbitrali che non hanno del tutto convinto il pubblico di San Siro (qui puoi leggere la moviola). Tra questi di certo c’è il fallo su Mandzukic di Vecino, prima ammonito e poi espulso con l’intervento del Var. La decisione dell’arbitro Orsato ha trovato parere contrario anche in Beppe Bergomi, commentatore tecnico per Sky. L’ex difensore dell’Inter e della Nazionale (Campione nel Mondo nel 1982) non ha accettato la scelta del fischietto di gara e in più occasioni ha ripetuto di come il fallo del centrocampista nerazzurro fosse in realtà da giallo e non da rosso.

Le parole di Bergomi hanno scatenato i social, con i tifosi juventini che hanno preso d’assalto il commentatore, accusato di essere di parte. Molti bianconeri hanno criticato la scelta di Sky Sport, di mandare un ex giocatore dell’Inter a commentare una gara così importante, come quella del Derby d’Italia.

#bergomi sta schiattando. Cmq ditelo che icardi nemmeno è stato toccato. Ma si può guardare una partita con bergomi che dice che ci sono sospetti sulle decisioni arbitrali??? paghiamo per il calcio o per i porci??? #SkySport due idioti alla telecronaca #InterJuve — Francesco Alliva (@MadManDrummer81) 28 aprile 2018

16’ gioco e #Bergomi già a un livello di stronzate IGNOBILI. Non male. #InterJuve — Marco Mottura (@_Mdk7_) 28 aprile 2018

I commenti di #Bergomi sono da capo ultras. #InterJuve — Graziano Origgi (@flyguyit) 28 aprile 2018

Possiamo fare qualcosa affinché #Bergomi non commenti mai più #InterJuve ? O forse anche affinché non commenti una qualsiasi partita per il resto della sua vita? — Luca Sbarra (@Luzzata) 28 aprile 2018