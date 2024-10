Tempo effettivo shock, in Italia si gioca pochissimo

Emergono dati interessanti circa il tempo effettivo in Serie A. Ecco l’analisi del Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, approfittando della pausa nazionali, ha scelto oggi di aprire la prima pagina con un’interessante inchiesta. Il titolo è a effetto: «In Serie A abbiamo perso 50 ore di calcio». Il riferimento è a un fattore che condiziona molto lo spettacolo: la differenza tra il tempo dell’evento e il tempo effettivo di gioco è enorme. I conti sono presto fatti: nel nostro campionato si gioca solo il 59,5% di una gara, con una lievitazione dei tempi morti causati da falli, proteste e quant’altro fatto pur di non mettere la palla in gioco. Quali sono state le partite meno giocate giornata per giornata? Ecco la tabella, con un’avvertenza: alcuni casi sono realmente clamorosi, non si gioca neanche un tempo pieno.

Giornata 1: Empoli-Monza 0-0 44′ 43”

Giornata 2: Udinese-Lazio 2-1 49′ 49”

Giornata 3: Lecce-Cagliari 1-0: 48′ 14”

Giornata 4: Cagliari-Napoli 0-4: 50′ 07”

Giornata 5: Venezia-Genoa 2-0 48′ 20”

Giornata 6: Como-Verona 3-2 49′ 47”

Giornata 7: Verona-Venezia 2-1 47′ 29”

In 7 incontri, emerge una netta presenza di squadre di provincia, quelle che affollano la parte destra della classifica. Succede il contrario, ovvero sono le grandi a giocare di più? La lista delle gare con maggior tempo effettivo suggerisce di sì, con una netta predominanza della Juventus di Motta, presente 5 volte su 7.

Giornata 1: Milan-Torino 2-2 58′ 27”

Giornata 2: Verona-Juventus 0-3 60′ 46”

Giornata 3: Juventus-Roma 0-0 59′ 17”

Giornata 4: Empoli-Juventus 0-0 60′ 04”

Giornata 5: Juventus-Napoli 0-0 64′ 10”

Giornata 6: Udinese-Inter 2-3 61′ 58”

Giornata 7: Juventus-Cagliari 1-1 60′ 08”