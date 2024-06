Ten Hag, il futuro al Manchester United è ANCORA IN BILICO: spunta la CANDIDATURA di un big!

Ten Hag, il futuro al Manchester United è ANCORA IN BILICO: spunta la CANDIDATURA di un grande allenatore europeo

Il futuro di Ten Hag al Manchester United è ancora in bilico. La vittoria dell’FA CUP non è bastata per convincere a pieno la società inglese: il tecnico olandese è a rischio.

Come riportato da Manchester Evening News, all’Old Trafford vedono Tuchel come una soluzione a breve termine. Il nome tra – tra le bocche dei dirigenti – è circolato ma comunque non ha riscontrato totale gradimento. Si attendono dunque ulteriori aggiornamenti, che arriveranno a breve.