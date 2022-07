Ternana, UFFICIALE l’acquisto dell’esterno Corrado dall’Inter. I dettagli dell’affare

La Ternana ha comunicato l’acquisto dell’esterno Niccolò Corrado, proveniente dall’Inter: i dettagli dell’affare

L’Inter cede l’esterno Niccolò Corrado alla Ternana. A confermare l’operazione è il club umbro con un comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO – «La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dall’F.C. Internazionale le prestazioni del calciatore Niccolò Corrado.

L’esterno mancino toscano (è nato a Firenze il 19 marzo del 2000), arriva a Terni a titolo definitivo e firma un contratto fino al 30 giugno 2026, con diritto di riacquisto per la società nerazzurra.

Corrado, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter (in Primavera 44 presenze e 3 reti), vanta 70 gare in Serie C (con 2 gol e 6 assist) con le maglie di Arezzo, Palermo e Feralpisalò (con i lombardi ha giocato nell’ultima stagione).

Per lui anche esperienze in maglia azzurra: 19 presenze ed una rete con le Under 17,18 e 19».