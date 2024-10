Thauvin: «L’inizio non è stato facile, ma ora all’Udinese mi sento come a casa»

Le parole di Florent Thauvin, attaccante e capitano dell’Udinese, sull’ambiente in casa friulana e sull’apporto di Runjaic

Florent Thauvin ha parlato a Sport Week, dove ha raccontato come è stato diventare capitano dell’Udinese, come si è ambientato nella squadra fino a diventarne capitano dopo gli inizi difficili e sull’arrivo di Runjaic in panchina.

CAPITANO – «La fascia di capitano è per me un’esperienza nuova. Mi piace la relazione coi compagni. Prima di ogni partita parlo alla squadra, però preferisco i colloqui ‘uomo a uomo».

AMBIENTE – «Mi sento a casa a Udine, dove mi è stata assegnata una responsabilità importante in campo e nel rappresentare il club e dove sento la fiducia di presidente, compagni e allenatore. Runjaic è un tecnico che rispetta tutti i suoi giocatori, lavora molto e conosce a fondo il calcio. Ci siamo confrontati nel suo ufficio molte volte: ha passione».

RUNJAIC – «Tattico e difensivo. Per un giocatore offensivo come me è più difficile. Ma proprio per questo penso di essere più forte di prima, perché il calcio italiano ti fa crescere. E poi in Serie A ci sono tante buone squadre, non solo due o tre come in Spagna o Germania. Dopo la Premier ci siete voi».

INIZI A UDINE – «All’inizio è stato difficile perché non sentivo la fiducia dell’allenatore, ma ho lavorato tanto per dimostrare che sono un giocatore forte e che nel calcio c’è futuro per me».