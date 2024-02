Thiago Motta, Deco rallenta: «Non seguo molto il suo lavoro»

Le parole di Deco, direttore sportivo del Barcellona, su Thiago Motto: «Il Bologna è una squadra che non guardo abitualmente»

Nell’intervista rilasciata a La Vanguardia, il ds del Barcellona Deco ha frenato le discussioni sul futuro di Thiago Motta, dopo che nelle ultime settimane il tecnico del Bologna era stato accostato alla panchina blaugrana. Di seguito le sue parole.

«Motta? Non seguo molto il lavoro di Motta perché non è in una squadra italiana che guardo abitualmente. Marquez lo seguiamo perché è qui. È un allenatore giovane che sta crescendo nonostante le difficoltà».