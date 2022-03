Thiago Motta: «Buona partita contro chi è costruito per vincere». Le parole del tecnico dello Spezia dopo la Juve

Ai microfoni di Dazn, Thiago Motta ha parlato dopo Juve Spezia. Le sue dichiarazioni.

PARTITA – «Credo che abbiamo fatto una buona partita, anche nel primo tempo. Ci siamo abbassati, è vero, ma non abbiamo sofferto tantissimo contro una squadra costruita per vincere il campionato. Abbiamo avuto anche delle occasioni nel secondo tempo, peccato».

PROSSIMI IMPEGNI – «La cosa più importante ora è riposarsi e solo dopo pensare alle prossime, migliorando le cose che possiamo migliorare giorno dopo giorno. Le sfide arriveranno, dovremo essere bravi».

DIFFERENZA PRIMO E SECONDO TEMPO- «Credo che nel secondo tempo abbiamo dato un senso al gioco, la nostra idea è stata chiara. Quando siamo bassi dobbiamo chiudere gli spazi, quando sei alto devi fare bene la pressione perchè se no questi giocatori non sono facili da fermare. Nel primo tempo abbiamo sofferto perchè non abbiamo dato senso al nostro gioco. Nella ripresa abbiamo capito che non si può sempre accelerare».

