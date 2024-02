Thiago Motta Juve, primi contatti: l’idea di Giuntoli

Thiago Motta e la Juve, un’idea sempre più concreta per la prossima stagione con Giuntoli che avrebbe un piano per il futuro

Thiago Motta e la Juve, un’idea sempre più concreta per la prossima stagione con Giuntoli che avrebbe un piano per il futuro.

Secondo quanto rivela Il Corriere della Sera, ci sarebbe stata negli ultimi giorni una prima presa di contatto, una telefonata, con l’entourage del tecnico italo-brasiliano. Per i bianconeri è l’esponente più convincente in Serie A, quello che sembra essere quello più pronto per il grande salto