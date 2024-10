Thiago Motta: «POCA CATTIVERIA da parte della Juve. L'errore di VLAHOVIC? Penso che...»

Le DICHIARAZIONI del tecnico Thiago Motta dopo la partita di Serie A JUVE CAGLIARI. Ecco le parole dell’allenatore

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Thiago Motta, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla partita di Serie A Juve Cagliari.

SQUADRA POCO CATTIVA – «Nel primo tempo dopo il gol abbiamo controllato, fatto gestione che non dovevamo fare. Dovevamo continuare ad attaccare. Nel secondo tempo abbiamo creato qualche situazione, ma davano la sensazione loro di poter rientrare in partita. Abbiamo fatto quasi tutto noi, iniziando con un gol che poteva darci più tranquillità per andare in avanti con equilibrio, poi loro hanno preso fiducia e c’è stato il rigore. La partita poi è diventata difficile e non abbiamo preso il risultato che volevamo».

GOL MANGIATO DA VLAHOVIC – «Non si dice niente, è una situazione di gioco. Succede, succederà, ma ci sono altre cose sicuramente in cui fare meglio per poter competere, per poter continuare nel percorso di crescita».

SENSAZIONE DI PRENDERE GOL NEL FINALE – «Dopo il vantaggio abbiamo gestito, lì dobbiamo migliorare. In Serie A le partite sono tutte complicate, a prescindere da chi affrontiamo e se giochiamo in casa o fuori. Oggi abbiamo lasciato lo spazio al Cagliari di rientrare in partita. L’impressione di prendere gol no, ma l’impressione che abbiamo fatto fatica a chiuderla si».

COSA FARE ORA – «Allenare, lavorare, dare il massimo tutto i giorni. Così si fa questo lavoro e si continua. Nel futuro verranno cose positive».