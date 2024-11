Thiago Motta: «Il Derby è sempre una partita speciale, sia per noi che per i tifosi: ecco cosa dovremo fare»

Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, prima del calcio d’inizio della partita dei bianconeri contro il Torino

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Juve Torino. Di seguito le parole del tecnico bianconero.

EMOZIONI – «Bene, è sempre un derby. Una partita speciale per noi e per i nostri tifosi. È importante rimanere concentrati, vincere tanti duelli, esprimere il nostro calcio e mettere in difficoltà l’avversario per essere superiori all’avversario».

COME METTERE IN DIFFICOLTÀ IL TORO – «Dobbiamo alternare il gioco corto e quello lungo perché è una squadra che spesso fa l’uno contro uno, dobbiamo andare insieme e organizzare. Lasciare la distanza giusta ai terzi di difesa e arrivare poi insieme per non farli ripartire. Negli ultimi metri dobbiamo attaccare meglio l’area di rigore. Dobbiamo farlo perché affrontiamo una squadra che si difende a cinque dietro».

SULLA POSIZIONE DI YILDIZ – «Sicuramente deve migliore. Nella partita contro il Lille, un cross non bello di Thuram c’era Conceicao era molto aperto sull’area di rigore e anche Kenan deve avere la voglia di finire bene l’azione. Dovremo sicuramente sfruttare meglio questi momenti».