Thiago Motta: «Questa vittoria è per ringraziare il pubblico che ci ha dato moltissimo»

Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri nel derby casalingo contro il Torino

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juve nel Derby della Mole contro il Torino. Di seguito le sue parole.

RITROVATA COMPATTEZZA – «E’ importante giocare con grande equilibrio. Altra buona prestazione, prendiamo tre punti importanti. Sono contento della prestazione e del risultato nel Derby. Un modo per ringraziare il pubblico che ci ha dato tantissimo. Ringrazio i giocatori perchè non era facile, abbiamo gestito bene le energie, facendo una partita solida, concreta quando ce ne era il bisogno. Abbiamo meritato la vittoria».

WEAH E YILDIZ – «Possono migliorare ancora tantissimo. Sono contento del gol di Kenan, dobbiamo insistere con lui con l’attacco dell’area di rigore, sul chiudere il secondo palo. Timothy lo fa molto bene, in fase difensiva ottima partita tutti e due con Dusan e Koop. Non dovevano far arrivare la palla al quinto con facilità, dando una mano ai terzini. Non era facile. Timothy ha avuto tanto lavoro, poi anche Dusan e Koop grande partita».

YILDIZ E CONCEICAO MAI INSIEME DAL PRIMO IN SERIE A – «Devo rispondere che è casuale. Vedo tutti molto bene, oggi abbiamo iniziato con Tim perchè anche lui attraversa un grande momento. Francisco ha aiutato tantissimo. Noi dobbiamo essere a livello durante tutta la gara, può succedere di tutto. A volte serve un qualcosa in più, di diverso nel secondo tempo e lo possiamo avere alternando i tre. E’ un’arma in più, ma possono giocare anche insieme. Sono contento del lavoro di tutti e tre, come di quello di Koop e di Dusan. Il Torino non lascia spazi per giocare, ma abbiamo fatto molto bene».

SOSTITUTO DI VLAHOVIC – «Dipende dalla partita, dal momento dei giocatori. Tim ha fatto molto bene, a Lille anche Kenan anche se lo avevo visto stanco. Samu anche contro l’Inter ha fatto bene. Oggi abbiamo giocato alla fine senza una punta. Dipende dal momento e dalla partita, dal momento di ognuno di loro. Chi è in un momento migliore, per venire incontro e attaccare poi di più la profondità. Vorrei dirti un nome ma è impossibile in questo momento».