Thiago Silva, difensore del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la finale di Champions League. Le sue dichiarazioni.

«Sono veramente contento. L’anno scorso abbiamo perso in finale, ho vissuto una sensazione bruttissima. Sono orgoglioso di aver conquistato un trofeo che tutti i grandi giocatori dovrebbero vincere in carriera. Infortunio? Non potevo continuare, avrei messo a rischio il lavoro dei compagni. Però mi è dispiaciuto tanto. Futuro? Spero di rimanere qui»