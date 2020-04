Thomas Arsenal, il padre ammette: «C’è una trattativa coi Gunners»

Il padre di Thomas, giocatore dell’Atletico Madrid, ha confermato l’esistenza di una trattativa con l’Arsenal per il colchonero

E’ in corso una trattativa fra Atletico Madrid e Arsenal: in ballo c’è il cartellino di Thomas Partey, centrocampista in forza ai colchoneros. A rivelarlo è il padre del giocatore, interrogato da Tru FM. Ecco le sue parole.

«Ho chiamato mio figlio dopo aver sentito queste voci e mi ha detto che sono vere. Sta parlando con i Gunners, ma tutto dipende dall’offerta che verrà presentata all’Atletico».