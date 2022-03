Thorsby dopo la Juve: «Poteva starci il pareggio, fortuna non dalla nostra»

Thorsby dopo la Juve: «Poteva starci il pareggio, fortuna non è dalla nostra». Le parole del centrocampista doriano

Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, ha parlato al termine del match contro la Juventus. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali della società blucerchiata.

DICHIARAZIONI – «Dobbiamo guardare la prestazione. La Juventus la conosciamo, sappiamo le loro qualità e gli episodi hanno fatto la differenza. Siamo in un momento particolare: purtroppo non abbiamo la fortuna dalla nostra parte, penso che oggi ci poteva stare il pareggio. Nel complesso abbiamo fatto bene: anche dopo il rigore sbagliato abbiamo avuto la forza di trovare il 2-1 ed è un aspetto positivo. Dobbiamo andare a Venezia per vincere, portando questo spirito anche quando giochiamo fuori casa».