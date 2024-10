Thuram, l’Inter tira un sospiro di sollievo: la caviglia sta bene, gioca con la Francia? la scelta di Deschamps

Inter, arrivano buone notizie su Thuram dal ritiro della Francia: la caviglia sta bene, se giocherà o meno la decisione spetta a Deschamps

L’infortunio rimediato da Marcus Thuram in Inter Torino aveva acceso un campanello d’allarme, col calciatore costretto al cambio nella ripresa dopo la tripletta rifilata ai granata. Le preoccupazioni di Inzaghi, di tutto lo staff nerazzurro e dello stesso numero 9 nerazzurro erano rivolte alla sua caviglia, che si era girata in occasione del rosso di Maripan. Fortunatamente gli esami effettuati dal giocatore con la Francia, con la quale è stato convocato per i prossimi impegni della sosta nazionali, hanno scongiurato lesioni. Ora la palla passa al ct Deschamps che deciderà se e come impiegarlo. Questo il punto fatto dalla Gazzetta dello Sport.

INFORTUNIO THURAM – «Thuram ha sfruttato la domenica per controllare la caviglia destra che gli aveva provocato dolore contro il Torino. Gli esami svolti hanno escluso lesioni ai legamenti ed è la notizia che sia il giocatore sia Inzaghi aspettavano. Oggi Thuram risponderà regolarmente alla chiamata del c.t. Deschamps, che poi ne deciderà l’utilizzo nelle partite contro Israele e Belgio».