Tomori Milan, accordo raggiunto con il Chelsea. I dettagli dell’affare

Il Milan ha chiuso per il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea. I rossoneri si assicurano il difensore a titolo definitivo

Il Milan si assicura il cartellino di Fikayo Tomori a titolo definitivo. I rossoneri hanno trovato l’intesa con il Chelsea sul prezzo del diritto di riscatto, che sarà di 28 milioni di euro. Per il difensore centrale contratto fino al 2026.

Una conferma quasi inevitabile per il giocatore che tanto bene ha fatto in questi 6 mesi in Italia. Stefano Pioli può dunque sorridere. La sua prima vera richiesta di questo mercato è stata accontentata.