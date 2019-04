Sandro Tonali lascerà il Brescia per andare in Serie A. Su di lui Roma, Juventus e Napoli: giallorossi in vantaggio

C’è la Roma in pole su Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000, uno dei gioielli del calcio italiano, in gol nell’ultimo match giocato dal Brescia, potrebbe sbarcare presto in Serie A. Anzi, nella prossima stagione, salvo colpi di scena, giocherà nel massimo campionato: lo farà o con il Brescia oppure con il suo nuovo club. Sul giovane ci sono Inter, Roma e Juventus.

Secondo Sportitalia, i giallorossi al momento sono balzati in pole. Il Brescia, che chiede 35 milioni di euro, potrebbe accettare proposte da 25 milioni più eventuali bonus. La Roma al momento è in vantaggio nella corsa al giovane centrocampista delle Rondinelle. I giallorossi, con Totti in prima linea, potrebbero piazzare il colpo nelle prossime settimane. Sarà Sandro Tonali il primo colpi di Francesco Totti da (quasi) plenipotenziario della Roma? Staremo a vedere.