Toni: «Ranieri l’uomo giusto per la Roma. Obiettivo Champions? Da lui mi aspetto un miracolo…»

Le parole di Luca Toni, ex attaccante, sulla scelta della Roma di affidare la panchina a Claudio Ranieri. Tutti i dettagli in merito

Luca Toni ha parlato a Dazn della Roma di affidare la panchina a Claudio Ranieri.

RANIERI L’UOMO GIUSTO – «In questa situazione lo è, ma solo lui non basterà per risalire. II tifo dei romanisti è speciale e la Roma non può giocare senza la spinta del pubblico: con Mourinho tanti risultati sono arrivati per merito dell’Olimpico sempre esaurito. Idem con De Rossi. Ed è stato così anche nella nostra cavalcata 2010. Ranieri ama la Roma ed è amato dalla piazza: il suo ritorno riporterà pace. Sarebbe successo anche richiamando De Rossi, ma probabilmente si è rotto qualcosa con la proprietà».

COSA SERVIRA’ – «De Rossi era amatissimo da tutti, ma non aveva cominciato bene ed è stato esonerato. Con Juric, che è totalmente diverso da Daniele, la media punti è stata peggiore. Adesso arriva Ranieri. Siamo a tre tecnici, a novembre. Adesso tocca ai giocatori fare qualcosa in più assumendosi delle responsabilità per tirarsi fuori da questa situazione. Gli alibi sono finiti, basta dare la colpa agli allenatori. La Roma ha una rosa forte, non da dodicesimo posto».

OBIETTIVO CHAMPIONS LEAGUE – «Ranieri di miracoli ne ha fatti, a partire dalla Premier vinta con il Leicester, quindi mai dire mai… Ma in questo momento i giallorossi devono pensare soltanto a fare punti. Ranieri è intelligente e pratico, capirà in fretta le caratteristiche dei giocatori e sulla base di quelle sceglierà l’assetto migliore. Ha accettato per amore e la gente lo sa: non ci guadagnerà e non ci perderà nulla. Uscirà a testa alta, con o senza miracolo».