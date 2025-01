Toni: «Vlahovic? La maglia della Juve pesa, ma guardate i numeri…»

Le parole di Luca Toni, ex attaccante con un passato in Serie A, sulle prestazioni di Dusan Vlahovic con la Juve. I dettagli

Luca Toni ha parlato a Tuttosport della stagione di Dusan Vlahovic con la Juve.

LE PAROLE – «Secondo me alla fine Vlahovic i gol li fa, poi ci si aspetta sempre di più però vediamo tutto il reparto offensivo della Juve, se non fa gol potrebbero andare in rete i centrocampisti, gli esterni o i difensori. Personalmente, è un attaccante che mi piace, è un po’ nervoso ma c’è da capire che la maglia della Juventus pesa. Più che altro pare che ogni cosa sia colpa sua, ma se andiamo a vedere i tabellini vedremo che è quello che ha fatto più gol».