Torino, allarme a due giorni da San Siro: Verdi e Millico non si allenano

Torino, allarme a due giorni dalla sfida contro il Milan a San Siro: Verdi e Millico oggi non si sono allenati

Brutte notizie per Longo a due giorni soltanto dalla trasferta di San Siro contro il Milan. Al Filadelfia, quest’oggi, non soltanto ha proseguito nelle cure dopo il trauma al bacino Millico, ma è rimasto a riposo anche Verdi.

«Allenamento tecnico per il Torino, questa mattina al Filadelfia, in preparazione alla trasferta di lunedì sera a San Siro contro il Milan, posticipo della ventiquattresima giornata di campionato. Ancora cure per Millico, mentre Verdi non si è allenato causa attacco febbrile. Belotti e compagni svolgeranno domani pomeriggio la sessione di rifinitura cui seguirà – per i calciatori convocati – la partenza per il ritiro prepartita», la nota del club.