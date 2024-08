Torino, altra OPERAZIONE per Schuurs: esito POSITIVO, ecco come proseguirà il RECUPERO

Perr Schuurs è stato nuovamente operato al ginocchio dopo l’infortunio contro l’Inter. Ecco le condizioni dell’olandese

Un calvario senza fine per Schuurs, difensore del Torino che non trova pace dopo l’infortunio rimediato contro l’Inter. Per l’ex Ajax c’è stato bisogno di un’altra operazione che per fortuna ha avuto esito positivo. Ecco il comunicato della società granata.

OPERAZIONE – «Perr Schuurs è stato sottoposto in data odierna ad intervento artroscopico a livello del ginocchio sinistro presso la Fortius Clinic di Londra. L’intervento ha avuto esito positivo e il calciatore rientrerà immediatamente a Torino per proseguire il percorso riabilitativo» .