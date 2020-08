Torino, Ansaldi non va in vacanza: si allena con Singo e rinnovo vicino

L’esterno del Torino, Cristian Ansaldi, è vicino al rinnovo con il club granata mentre si allena con il proprio compagno Singo

Cristian Ansaldi, esterno del Torino, non si ferma nonostante il periodo intenso di campionato dopo il lockdown. Il giocatore argentino, ex Genoa ed Inter tra le altre, sta già lavorando per affrontare al meglio la prossima stagione di Serie A in attesa di ufficializzare il proprio rinnovo con il club granata.

ALLENAMENTO IN VACANZA – Ansaldi ha pubblicato, nella giornata di ieri, una storia sul proprio profilo Instagram in cui è ritratto ad allenarsi insieme al proprio compagno di squadra, Singo. «Insieme al grandissimo Singo. Non si molla, questo deve essere il nostro anno» è la frase che accompagna la foto postata dal giocatore argentino nella storia di Instagram. Un’affermazione che fa ben sperare i tifosi granata nel suo prolungamento di contratto, in scadenza il 31 agosto 2020, con il Torino.

RINNOVO – Ansaldi e il neo direttore sportivo del club, Davide Vagnati, avrebbe trovato un accordo per il rinnovo dell’esterno argentino secondo quanto riportato da Toro News. Il calciatore dovrebbe infatti legarsi al Torino ancora per un’altra stagione (quindi fino al 30 giugno 2021). Nel contratto dovrebbe comparire una clausola che prevede il rinnovo automatico per un altro anno se Ansaldi dovesse raggiungere un numero prestabilito di presenze in campionato.