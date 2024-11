Torino, l'attacco granata non trova la svolta

I granata terminano la terza partita consecutiva senza trovare la via della rete, perdendo altri punti importanti

In conferenza stampa, Paolo Vanoli ha ribadito più volte un concetto fondamentale vale a dire che la sua squadra non riesce più a segnare. Sono infatti tre gare consecutive che l’attacco del Torino spara a salve.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’alibi degli infortuni di Zapata e Adams dev’essere dimenticato anche perché se lo scozzese tornerà con il Monza post sosta, per il colombiano la stagione è finita.

Dunque i granata devono trovare il modo di non patire troppo l’assenza del proprio capitano, ritrovando la via della rete che nelle ultime partite contro Roma, Fiorentina e Juventus non è mai arrivata, con un totale di soli 4 tiri in porta.