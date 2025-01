Torino, l’appello di Berruto: «A Vanoli serve aiuto dal mercato, l’inizio è stato inebriante»

Le parole di Mauro Berruto, ex coach del volley e tifoso del Torino, sul momento della squadra granata in Serie A. Tutti i dettagli

Mauro Berruto ha parlato a Tuttosport della stagione del Torino in vista del derby contro la Juventus.

CHE MOMENTO E’ – «Il momento del Torino lo vedo da preoccupato. Perché nella parte bassa della classifica mi sembra che non ci siano vittime designate, che ci sia molta vivacità e voglia di combattere e non vedo grande reattività sul mercato, dove sarebbe necessario intervenire per dare a Vanoli gli strumenti per lottare in modo adeguato».

COSA SI SALVA – «Salvo il bellissimo inizio che ci fece sentire inebriati con il primo posto in solitaria. E anche il modo in cui quel Toro giocava, mi ricordo l’esordio a San Siro e altre prestazioni molto convincenti. Poi, in un modo tragicamente granata, gli dei del calcio ci hanno punito. Un po’ come se ci avessero detto: siete in testa da soli dopo 27 anni: bene, ubriacatevi di gioia questa settimana, poi vi seghiamo il vostro centravanti che, oltretutto, non è solamente il centravanti, ma il giocatore chiave per la squadra».

VANOLI – «Mi piace molto. Credo che sia proprio bravo, mi piacerebbe vederlo in condizioni migliori per poter applicare meglio la sua filosofia di gioco».