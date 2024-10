Cagliari Torino si avvicina, Vanoli vuole incrementare il super record in Serie A, il dato della classifica granata e le ultime dal Filadelfia

Sei giorni e una manciata d’ore ci separano dal prossimo incontro di Serie A per il Torino. Domenica 20 ottobre alle ore 18 in punto i granata di Paolo Vanoli saranno ospiti del Cagliari, nel match valido per la giornata numero otto del massimo campionato italiano. Una sfida di fondamentale importanza per la compagine piemontese (così come, naturalmente, per quella sarda), determinata a raddrizzare la rotta dopo i due ko consecutivi inanellati contro Lazio ed Inter.

Orfano di buona parte della rosa a propria disposizione – complici i vari impegni con le Nazionali – mister Vanoli ha concesso due giorni di riposo al suo Torino. Cionostante, da domani i granata torneranno puntualmente in campo tra le mura del Filadelfia, per mettere nel mirino la già citata sfida dell’Unipol Domus. Tra la giornata di mercoledì e quella di giovedì in modo particolare, la maggior parte del gruppo sarà finalmente a disposizione del tecnico e allora sì che tutti i riflettori saranno puntati proprio verso Cagliari.

Vanoli, dal canto suo, ha approfittato della sosta per – di comune accordo con lo staff che lo coadiuva – pensare a come risolvere una questione spinosa quanto urgente: il lungo stop che vedrà coinvolto Duvan Zapata. La lungodegenza del colombiano verrà sopperita con un maggior minutaggio concesso al suo (ormai ex) vice Sanabria. Eppure, non è da escludere che al fianco del paraguaiano e dell’onnipresente Adams non potrà venire schierato anche Vlasic. Questo, in una sorta di inedito ruolo di falso nueve per il centrocampista ex West Ham.

In attesa che la finestra del calciomercato invernale conceda al Torino la possibilità di comperare effettivamente un nuovo centravanti per il proprio tecnico, Vanoli dovrà stringere i denti e far fruttare la fantasia. Naturalmente, già a partire dall’appuntamento col Cagliari in terra sarda. A tal proposito, un dato della classifica granta salta all’occhio e non poco: a pari merito con la Juventus e l’Empoli i sabaudi sono i primi della classe se si considerano esclusivamente le partite in trasferta. 7 punti per granata, bianconeri e azzurri, anche se lontano dal fortino amico la Vecchia Signora ha disputato una partita in meno (3) rispetto alle altre (4).