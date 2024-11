Torino, contestazione contro il presidente Cairo: cori e striscioni prima e durante il match col Monza – VIDEO

Contestazione dei tifosi del Torino verso il presidente Urbano Cairo, striscioni e cori avversi al patron del club, pre e durante il match col Monza

(Lorenzo Bosca – Inviato a Torino). È iniziata qualche ora dopo il previsto, ma la contestazione dei tifosi del Torino non sta – almeno per il momento – deludendo le premesse della vigilia. Intorno alle 13 in punto di oggi, domenica 24 novembre 2024, gli ultras del club piemontese si sono dati appuntamento nei pressi della curva Maratona. Non sui seggiolini dello spicchio comunemente da loro occupato, bensì al di fuori.

Il motivo? Semplice quanto intuitivo. Contestare il presidente del club Urbano Cairo e più in generale l’operato della dirigenza granata. Una protesta, quella portata avanti dalla tifoseria del Torino, che continua a dire il vero senza soluzione di continuità da ormai qualche mese. E che ha visto inalzarsi i modi e i toni della stessa proprio dopo l’ultimo derby perso contro la Juventus.

Come anticipato, i supporters hanno quindi iniziato ad inneggiare cori e canti avversi all’imprenditore alessandrino. Ma anche il direttore tecnico della squadra, Davide Vagnati, non è stato esente dalle rivendicazioni dei presenti. Il tutto, non prima di aver tappezzato il piazzale antistante all’ingresso dello stesso Stadio e che si affaccia su Corso Agnelli, con manifesti e lenzuolate imbrattate con scritte. Il cui contenuto è d’altronde facilmente intuibile.



La manifestazione è continuata (spostandosi nei pressi della tribuna) ancora fino al calcio d’inizio della partita in programma questo pomeriggio allo Stadio Olimpico: Torino Monza. A detta degli stessi ultras però, essa proseguirà anche durante il primo tempo dello stesso match. E mentre resta da capire se lo stesso Cairo si recherà o meno all’impianto sportivo, va sottolineato come l’evento si stia svolgendo entro i limiti del buon senso. Nessun screzio o anche solo avvisagli di tafferugli con le tante forze dell’ordine presenti sul posto è stato ravvisato. Video esclusivo di CalcioNews24.