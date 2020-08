Cairo a Sky: «Dobbiamo prendere tre giocatori. Giampaolo? Lo apprezzo moltissimo»

Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa fiume: le parole del presidente granata

Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa fiume a margine della presentazione di Giampaolo.

GIAMPAOLO – «Giampaolo l’ho sempre apprezzato moltissimo, da quando allenava l’Ascoli nel 2004. Mi è sempre piaciuto il suo calcio, la sua difesa 4. Mi piace la sua capacità di creare calciatori, di prendere giocatori grezzi ma con talento e farli diventare giocatori veri. L’ha fatto alla Sampdoria, al Cagliari, all’Empoli. Sono stati tantissimi a crescere grazie a lui. Le sue squadre propongono anche un bel gioco, io l’ho cercato anche in passato quest’anno ce l’abbiamo fatto e sono molto contento».

TEMPO – «Noi abbiamo una filosofia dove se crediamo in un allenatore diamo tempo. Credo molto in lui, è una persona di livello. Abbiamo scelto Giampaolo perchè crediamo in lui quindi l’obiettivo è dargli tempo e giocatori. Ci manca un play davanti alla difesa e una mezz’ala in più. Magari riusciamo a prendere anche un terzino. Dobbiamo prendere tre giocatori su una rosa di 25. Vogliamo fare le cose velocemente visto che c’è poco tempo ma Giampaolo è intelligente e farà una sintesi di queste cose e si presenterà pronto per l’inizio del campionato».

GIOCATORI CHE GIA CONOSCE – «È un ipotesi che stiamo perseguendo. Giampaolo ha allenato centinaia di giocatori, io credo che non dobbiamo fissarci su un nome. A un certo punto sembrava dovessimo prendere Murru, ma invece non l’abbiamo preso perchè non ci siamo trovati sui termini economici».

STAGIONE – «Morale basso? Meglio così. L’anno scorso il morale era altissimo e abbiamo visto i risultati di questa stagione. Anche se il morale è basso è una cosa comunque positiva perchè dobbiamo dare di più, serrare i ranghi e stare uniti».

BIGLIA E LINETTY – «Se mi piacciono? Preferisco non parlare di giocatori di altre squadre. Non devono piacere a me, devono essere funzionali a Giampaolo e al suo gioco. A volte se non puoi prendere il primo giocatore della lista devi prendere il secondo che magari scopri che è meglio del primo».

SCHICK – «Noi in attacco abbiamo Belotti, Zaza, Iago Falque, Verdi. Non mi piace parlare di giocatori degli altri, perchè non mi piacciono quando lo fanno dei miei. Non è una cosa etica».