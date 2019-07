Torino, Cairo: «Izzo? Grandi qualità. Debrecen? Da non sottovalutare»

Torino, parla il presidente Cairo: «Izzo? Grandi qualità. Debrecen? Da non sottovalutare»

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha espresso il suo punto di vista sulle ultime novità del club a Radio Rai. In primis, si è rallegrato del rinnovo di Izzo: «Ha dimostrato di avere qualità umane e calcistiche notevolissime, è un ragazzo che fa spogliatoio. Aveva molte pretendenti che gli ronzavano attorno ma per me era molto importante tenerlo con noi».

Poi, su mercato e Debrecen: «Ora è molto importante fare una cosa per volta: il Debrecen non è da sottovalutare. Se le cose procederanno come spero faremo i ragionamenti con il mister, anche se già adesso ci stiamo pensando».