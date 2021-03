Torino, Cairo: «La decisione del Consiglio di Lega si commenta da sola»

Lo sfogo del presidente del Torino Urbano Cairo in riferimento alla decisione della Lega Serie A di non rinviare il match con la Lazio

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, si sfoga. Non è andata giù al numero uno granata la decisione della Lega Serie A di non rinviare la partita.

Queste le sue parole ai microfoni di Sportface: «La decisione del Consiglio di Lega si commenta da sola. Noi non possiamo spostarci, mi sembra evidente. Il campionato non si difende in questo modo, è tutto così lampante da non rendere necessario nessun commento».