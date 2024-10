Urbano Cairo scende in campo, il patron del Torino smentisce le voci circa una possibile cessione del club alla Red Bull, il messaggio

Urbano Cairo alza la voce e smentisce le voci di una possibile cessione del suo Torino alla Red Bull. Cos’è successo? Semplice, riavvolgiamo il nastro. Questa mattina le attenzioni dell’ambiente granata in toto si sono focalizzate su l’indiscrezione riportata dal giornale La Stampa, circa una presunta trattativa tra la compagnia fondatrice dell energy drink e l’imprenditore alessandrino. Questo, per – ampliare i confini della già attuale collaborazione tra la società e l’azienda – e poi (addirittura) il possibile acquisto della società.

Una notizia che ha destato un certo tormento, come anticipato, nell’ambiente Torino. E che in un men che non si dica ha fatto il giro di tutte le piattaforme social e online a tinte granata. Non solo, è bastata la ‘semplice’ voce per scatenare un profondo dibattito interno ai sostenitori della squadra piemontese. Sempre tramite social. Tra chi si è dichiarato fin da subito contrario al vociferato passaggio di proprietà, a chi si è invece espresso a favore. Passando per coloro i quali già si interrogavano su potenziali cambiamenti in quanto colori sociali, logo o nome della scuderia.

E invece, non si è fatta attendere la pronta risposta del diretto interessato: Urbano Cairo. Interpellato da TorinoCroanca il manager ha ruggito: «Anni fa Ciuccariello, oggi Red Bull». E ancora tombale: «Cambia il soggetto ma la costante è la totale falsità delle notizie pubblicate».

Insomma, senza troppi giri di parole Cairo ha mandato un messaggio dritto al mittente. Una espressione di intenti chiara e tonda, che arriva quindi ai tifosi del Torino come alla stessa Red Bull (gli austriaci non si sono ancora espressi sulle già citate indiscrezioni). La collaborazione tra l’azienda e il Toro continuerà quindi secondo l’attuale status quo, vale a dire di ‘official energy drink del Torino’.