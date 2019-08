Torino, Cairo sul mercato: «Verdi la ciliegina sulla torta? Vediamo»

Urbano Cairo commenta le voci di mercato riguardanti l’interessamento del Torino verso Verdi, parlando delle possibilità in entrata

(dal nostro inviato al Trofeo Mamma Cairo) – Ecco le dichiarazioni del presidente Cairo sui possibili innesti last minute per il Torino, con Verdi come primo nome sul taccuino.

«Verdi? La ciliegina deve essere veramente tale… abbiamo ancora davanti a noi tre giorni, che utilizzeremo per vedere se riusciamo a coglierla. Abbiamo comunque una squadra già ottima, se poi facciamo qualcos’altro meglio. Oggi abbiamo già preso Laxalt. È una scelta giusta, stiamo puntando su tutti buoni profili».